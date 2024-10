NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Totalenergies mit einem Kursziel von 72 Euro auf "Overweight" belassen. Makrofaktoren wie der Risikoaufschlag für die Lage im Nahen Osten, eine robuste Nachfrage und die Politik der Opec+ dürften für Europas Ölkonzerne weiterhin wichtiger bleiben als unternehmensspezifische Faktoren, schrieb Analyst Matthew Lofting in seinem am Mittwoch vorliegenden Branchenausblick auf die anstehenden Quartalszahlen. Er bevorzugt Shell, Eni, TotalEnergies und OMV, die für ihn die beste Kombination aus mittelfristiger Verschuldung und kurzfristiger Widerstandsfähigkeit bieten./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2024 / 22:03 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2024 / 00:15 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.