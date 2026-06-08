TUI Aktie
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WKN DE: TUAG50 / ISIN: DE000TUAG505
TUI Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Tui von 8,20 auf 7,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Mit deutlich gesenkten operativen Ergebnisschätzungen (Ebit) trug James Wheatcroft am Montag dem bereits im April gesenkten Jahresziel des Reisekonzerns Rechnung./rob/gl/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2026 / 06:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.06.2026 / 13:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TUI AG Hold
|
Unternehmen:
TUI AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
7,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
6,76 €
|
Abst. Kursziel*:
3,52%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
6,75 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
3,64%
|
Analyst Name::
James Wheatcroft
|
KGV*:
-
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