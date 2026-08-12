NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Tui nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 9,20 Euro belassen. Die gebuchten Umsätze in der Sommersaison und die Auslastung der Hotels hätten sich im Vergleich zum Mai verbessert, schrieb Richard J. Clarke in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Alles in allem seien die Trends aber schwächer als das Management des Reiseveranstalters dies für die späte Buchungsphase antizipiert habe./rob/bek/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 05:37 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 05:37 / UTC



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