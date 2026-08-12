TUI Aktie

7,26EUR -0,11EUR -1,49%
TUI für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: TUAG50 / ISIN: DE000TUAG505

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
12.08.2026 09:35:02

TUI Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Tui nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 7 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) und der Umsatz des Reisekonzerns lägen drei beziehungsweise sechs Prozent unter den Konsensschätzungen, schrieb James Wheatcroft am Mittwoch in einer ersten Reaktion. An der breiten Ebit-Zielspanne für das laufende Geschäftsjahr halte Tui fest./rob/gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 02:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 02:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TUI AG Hold
Unternehmen:
TUI AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
7,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
7,72 € 		Abst. Kursziel*:
-9,37%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
7,26 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-3,55%
Analyst Name::
James Wheatcroft 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu TUI AG

mehr Nachrichten