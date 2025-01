NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für UBS auf "Overweight" mit einem Kursziel von 34 Franken belassen. Analyst Kian Abouhossein erhofft sich von den Schweizern eine Einschätzung zu den Kapitalerträgen und Aktienrückkäufen in diesem Jahr, schrieb er am Dienstag vor den Quartalszahlen. Die Papiere seien in diesem Jahr bislang gut gelaufen, doch Abouhossein sieht in der UBS weiterhin eine der attraktivsten europäischen Banken aufgrund der Vermögensverwaltung./ajx/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2025 / 17:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2025 / 00:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.