FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Verbio nach den Jahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Angesichts des sehr volatilen Jahresverlaufs habe der Biokraftstoffhersteller sich letztlich solide geschlagen, schrieb Analyst Niklas Becker in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Nach der jedoch enttäuschenden Prognose für das neue Geschäftsjahr dürften die Markterwartungen jetzt sinken. Allerdings seien die Ziele womöglich konservativ, was für das Unternehmen nicht unüblich sei./tav/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.09.2023 / 06:42 / CET



