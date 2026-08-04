AB InBev Aktie

73,44EUR 0,58EUR 0,80%
AB InBev für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251

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04.08.2026 14:02:55

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für AB Inbev nach Zahlen zum zweiten Quartal von 82 auf 85 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Bierbrauer habe insgesamt stark abgeschnitten und die Erwartungen übertroffen, schrieb Axel Herlinghaus in einer am Dienstag vorliegenden Nachbetrachtung. Die Region Mittelamerika habe mit hohem organischen und Volumen-Wachstum brilliert, während China der einzige echte Schwachpunkt im regionalen Portfolio sei. Die bestätigte Gewinnprognose wirke inzwischen konservativ./rob/la/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 13:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 13:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Kaufen
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
73,62 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
73,44 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Axel Herlinghaus 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Aktien in diesem Artikel

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) 73,44 0,80% AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

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12:43 London Stock Exchange Buy UBS AG
12:42 Deutsche Börse Neutral UBS AG
12:37 AstraZeneca Buy UBS AG
12:37 Continental Buy UBS AG
12:36 HAMBORNER REIT Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:31 Alzchem Group Buy Deutsche Bank AG
12:31 LEG Immobilien Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:27 Diageo Outperform Bernstein Research
12:24 Befesa Hold Deutsche Bank AG
12:18 Stabilus Buy Warburg Research
12:17 MTU Aero Engines Hold Warburg Research
12:16 HAMBORNER REIT Buy Warburg Research
12:15 Lufthansa Buy UBS AG
12:14 HUGO BOSS Hold Jefferies & Company Inc.
12:07 Zalando Buy UBS AG
11:53 Nike Underweight JP Morgan Chase & Co.
11:29 Fresenius Medical Care Hold Deutsche Bank AG
11:28 Beiersdorf Hold Deutsche Bank AG
11:27 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
11:26 Bayer Hold Jefferies & Company Inc.
11:26 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
11:25 HSBC Holdings Hold Jefferies & Company Inc.
10:45 VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold Jefferies & Company Inc.
10:43 Continental Market-Perform Bernstein Research
10:34 Lufthansa Sector Perform RBC Capital Markets
10:33 BP Neutral JP Morgan Chase & Co.
10:33 HUGO BOSS Neutral UBS AG
10:32 BP Outperform RBC Capital Markets
10:28 Enel Kaufen DZ BANK
10:14 Continental Buy Jefferies & Company Inc.
10:06 Raiffeisen neutral Deutsche Bank AG
09:38 Gerresheimer Hold Deutsche Bank AG
09:31 Zalando Buy Deutsche Bank AG
09:30 Beiersdorf Equal Weight Barclays Capital
09:29 HOCHTIEF Equal Weight Barclays Capital
09:27 Lufthansa Hold Deutsche Bank AG
09:18 HUGO BOSS Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:15 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
09:15 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:51 HSBC Holdings Neutral UBS AG
08:44 Evonik Underweight JP Morgan Chase & Co.
08:43 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:43 Zalando Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:34 Unilever Outperform Bernstein Research
08:30 Fresenius Medical Care Underperform Jefferies & Company Inc.
08:29 HSBC Holdings Sector Perform RBC Capital Markets
08:29 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
08:15 Schneider Electric Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:14 LEG Immobilien Overweight JP Morgan Chase & Co.
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