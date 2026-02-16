AB InBev Aktie
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für AB Inbev von 59 auf 63 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Mitch Collett hob seine Ergebnisschätzungen für den Brauereikonzern bis 2027 in seinem am Montag vorliegenden Resümee der Geschäftszahlen um bis zu gut 6 Prozent an./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2026 / 08:07 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|10:25
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|07:05
|AB InBev Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.02.26
|AB InBev Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.02.26
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|13.02.26
|AB InBev Buy
|UBS AG
