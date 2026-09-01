AB InBev Aktie

67,92EUR 0,00EUR 0,00%
AB InBev für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251

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01.09.2026 08:20:34

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für AB Inbev auf "Overweight" belassen. Europas Konsumgüterbranche sei dem Gesamtmarkt trotz positiver Umsatz- und Ergebnisentwicklungen 2026 hinterhergelaufen, schrieb Celine Pannuti am Montag. Die Anleger hätten sich auf höhere Dynamik anderswo konzentriert. Pannutti sieht nun attraktive Bewertungschancen in den wachstumsstärkeren Kandidaten der Branche. Im Getränkebereich setzt sie auf Brauereien mit AB Inbev auf der "Analyst Focus List"./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.08.2026 / 22:29 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
67,72 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
67,92 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Celine Pannuti 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

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EURO STOXX 50-Titel AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Rentables AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investment? Investoren, die vor Jahren in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

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Analysen zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

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08:20 AB InBev Overweight JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) 67,92 0,00% AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

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09:29 Schoeller-Bleckmann kaufen Erste Group Bank
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09:03 Beiersdorf Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:02 Air Liquide Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:20 AB InBev Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:12 Reckitt Benckiser Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:30 GFT Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:13 E.ON Buy Jefferies & Company Inc.
06:58 Symrise Buy Jefferies & Company Inc.
06:42 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:39 Givaudan Hold Jefferies & Company Inc.
06:31 RWE Buy Jefferies & Company Inc.
31.08.26 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
31.08.26 UBS Outperform RBC Capital Markets
31.08.26 Siemens Energy Buy Jefferies & Company Inc.
31.08.26 UBS Buy Jefferies & Company Inc.
31.08.26 Broadcom Overweight JP Morgan Chase & Co.
31.08.26 Nike Underweight JP Morgan Chase & Co.
31.08.26 Apple Underperform Jefferies & Company Inc.
31.08.26 Aroundtown Neutral Goldman Sachs Group Inc.
28.08.26 Hapag-Lloyd Underweight Barclays Capital
28.08.26 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
28.08.26 Redcare Pharmacy Buy Jefferies & Company Inc.
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28.08.26 JENOPTIK Neutral UBS AG
28.08.26 PORR buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.08.26 Mayr-Melnhof Karton Hold Erste Group Bank
28.08.26 Enel Market-Perform Bernstein Research
28.08.26 Delivery Hero Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.08.26 Novartis Buy Deutsche Bank AG
28.08.26 Fielmann Buy Deutsche Bank AG
28.08.26 SUSS MicroTec Buy Warburg Research
28.08.26 Diageo Outperform Bernstein Research
28.08.26 ASTA Energy Solutions Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.08.26 BMW Outperform Bernstein Research
28.08.26 Givaudan Underperform Bernstein Research
28.08.26 Givaudan Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.08.26 Gerresheimer Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.08.26 RWE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.08.26 TRATON Neutral UBS AG
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
27.08.26 NVIDIA Buy UBS AG
27.08.26 Infineon Kaufen DZ BANK
27.08.26 Mercedes-Benz Group Kaufen DZ BANK
27.08.26 Volkswagen Halten DZ BANK
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27.08.26 Tesla Kaufen DZ BANK
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27.08.26 Meta Platforms Buy Goldman Sachs Group Inc.
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