NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ABB nach Bekanntgabe längerfristiger Unternehmensziele auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 35 Franken belassen. Analyst Nicholas Green bezeichnete diese in einer am Donnerstag vorliegenden Studie als ambitioniert. Das vom Industriekonzern in Aussicht gestellte Wachstumsziel für den ohne Zukäufe und Fusionen erwirtschafteten Umsatz in den kommenden Jahren liege über den Konsenserwartungen. Der Mittelwert der Zielspanne für die Marge decke sich in etwa mit der Konsensschätzung./bek/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.11.2023 / 07:08 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.11.2023 / 07:08 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.