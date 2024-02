ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ABB nach einem angekündigten Wechsel an der Unternehmensspitze auf "Neutral" mit einem Kursziel von 40 Franken belassen. Der Schritt sei zwar weithin erwartet worden, schrieb Analyst Andre Kukhnin in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Zeitplan im Hinblick auf die kürzlich festgelegten, ehrgeizigen neuen Ziele für die Mitte des Zyklus könnte nun jedoch Fragen aufwerfen. Es sei indes nicht mit einer Änderung der Strategie zu rechnen, aber wahrscheinlich werde die Frage nach der mangelnden Fähigkeit des Technologiekonzerns, Plattformsoftware zu entwickeln, wieder aufflammen./la/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2024 / 10:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2024 / 10:25 / GMT





