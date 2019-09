Die Analysten der Raiffeisen Centrobank (RCB) haben die Aktien des heimischen Börsenneulings Addiko Bank in ihre Bewertung aufgenommen und starten diese mit einer Kaufempfehlung ("Buy"). Das Kursziel soll zunächst bei 25,0 Euro je Titel liegen.

Als Hauptargumente für diese Bewertung nennt der RCB-Analyst Jovan Sikimic unter anderem eine gute Positionierung der Bank für einen langfristigen Aufbau von Marktanteilen sowie Potenzial zu einer mittelfristig deutlichen Verbesserung der Kosteneffizienz und der Eigenkapitalrentabilität. Zudem zahle die Aktie eine attraktive Dividendenrendite von mehr als 11 Prozent und weise ein starkes Gewinnwachstum auf.

Das größte Abwärtsrisiko sei das eingetrübte europäische Wirtschaftsumfeld, so Sikimic. "Wir glauben, dass die lokalen Volkswirtschaften dem Abschwung in Europa, und speziell in Deutschland, nur schwer entkommen kann. Dies könnte zusätzliche Finanzierung erfordern", erklärt der Analyst.

Am Donnerstag im späten Handel notierten die Addiko-Titel an der Wiener Börse mit minus 0,23 Prozent bei 17,46 Euro.

Analysierendes Institut Raiffeisen Centrobank

