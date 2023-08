FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Adidas von 175 auf 180 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Chancen stünden gut, dass der Sportartikelhersteller mit seiner Lokalisierungsstrategie in den nächsten Jahren Marktanteile in China zurückgewinnen könne, schrieb Analyst Thomas Maul in einer am Dienstag vorliegenden Studie. "Die alten Niveaus dürften jedoch wegen der starken Präsenz chinesischer Sportmarken nicht mehr erreicht werden", so Maul. Mit Blick auf die strategische Neuausrichtung, deren potenzielle Erfolge erst in den nächsten Jahren sichtbar würden, habe Vorstandschef Björn Gulden bereits Vorschusslorbeeren geerntet. Die verbesserten Perspektiven dürften auf dem erhöhten Bewertungsniveau eingepreist sein./ajx/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.08.2023 / 11:12 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.08.2023 / 13:44 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.