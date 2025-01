FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Adidas von 230 auf 252 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Markenhype bei dem Sportartikelhersteller halte an, schrieb Analyst Thomas Maul in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er sieht dies und das Margensteigerungspotenzial auf einem ambitionierten Bewertungsniveau aber schon als ausreichend im Kurs eingepreist an./tih/he



