HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Adidas von 170 auf 162 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Abschwächung in Europa und die enttäuschenden Nachrichten aus dem Sportartikelsektor seien negativ für den Konzern, schrieb Analyst Jörg Frey in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Adidas könnte zwar 2024 ein leichter Margenanstieg gelingen, die Aktie werde aber mit einem deutlichen Aufschlag im Vergleich zu Puma bewertet./mf/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.01.2024 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ



