HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Adidas nach Geschäftszahlen und Jahresprognosen mit einem Kursziel von 250 Euro auf "Hold" belassen. Die Prognosen blieben hinter den Erwartungen zurück, schrieb Analyst Jörg Frey in seiner ersten Einschätzung am Mittwoch. Am Markt werde man sich aber wohl die ebenfalls vorsichtigen Ziele des Lifestyle-Konzerns für das vergangene Jahr vor Augen rufen./bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2025 / 08:15 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ



