NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Adidas nach der Telefonkonferenz zu den Zahlen von 290 auf 285 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Prognosen des Lifestyle-Konzerns seien zurückhaltend und Adidas könne sie übertreffen, schrieb Analyst Piral Dadhania in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Im Januar und Februar sei das Absatzwachstum prozentual zweistellig gewesen, in den USA seien die Aktivitäten der Kunden in den vergangenen Wochen stark schwankend gewesen, das sei aber nicht Adidas-spezifisch./bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2025 / 17:35 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2025 / 00:45 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.