NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Adidas auf "Overweight" mit einem Kursziel von 230 Euro belassen. Die vorgelegten Eckdaten hätten die Konsensschätzungen mehr oder weniger getroffen, schrieb Analystin Olivia Townsend in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Ausblick erfülle auf den ersten Blick ihre Erwartungen, er berücksichtige aber mehr Währungs-Gegenwind als von ihr veranschlagt. Sie erhofft sich mehr Informationen in einer Analystenkonferenz. Sollte es dort ermutigende Aussagen zur währungsbereinigten Margendynamik geben, könnte der erwartete Druck auf die Aktien nachlassen./tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.01.2024 / 23:25 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2024 / 00:15 / GMT



