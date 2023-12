NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Adidas auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Analyst Piral Dadhania berichtete in einer am Donnerstag vorliegenden Studie von einer Reihe von Investorenfragen zur jüngsten Kursschwäche von Adidas und Puma. Er führte die Schwäche auf einen deutschen Medienbericht über die Lieferketten beider Unternehmen zurück sowie auf eine negative Stimmung in sozialen Medien mit Blick auf Puma. Auch Aussagen von Adidas zum Ziel für die operative Marge (Ebit) könnte belastet haben./bek/ngu



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.12.2023 / 12:27 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.12.2023 / 12:27 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.