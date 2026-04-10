Ahold Delhaize Aktie
|41,15EUR
|-1,20EUR
|-2,83%
WKN DE: A2ANT0 / ISIN: NL0011794037
Ahold Delhaize (Ahold) Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Ahold Delhaize von 38 auf 39,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Der Quartalsbericht Anfang Mai dürfte die Aktien der Supermarktkette nicht antreiben, schrieb Matthew Clements am Donnerstagabend. Er erwartet aber leicht steigende Ergebnisschätzungen bis 2028./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 17:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Equal Weight
|
Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold)
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
39,50 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
41,81 €
|
Abst. Kursziel*:
-5,52%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
41,15 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-4,01%
|
Analyst Name::
Matthew Clements
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Ahold Delhaize (Ahold)
|
08.04.26
|Börse Europa: Euro STOXX 50 beendet die Mittwochssitzung weit im Plus (finanzen.at)
|
08.04.26
|Mittwochshandel in Europa: Euro STOXX 50 zündet am Nachmittag Kursrakete (finanzen.at)
|
08.04.26
|Börse Europa in Grün: So bewegt sich der Euro STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
08.04.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 beginnt die Sitzung mit deutlichen Gewinnen (finanzen.at)
|
07.04.26
|Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 beendet den Dienstagshandel im Minus (finanzen.at)
|
07.04.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 nachmittags im Minus (finanzen.at)
|
07.04.26
|Dienstagshandel in Europa: Gewinne im Euro STOXX 50 (finanzen.at)
|
07.04.26
|EURO STOXX 50-Papier Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ahold Delhaize (Ahold)-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu Ahold Delhaize (Ahold)
|07:34
|Ahold Delhaize Equal Weight
|Barclays Capital
|06:55
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.04.26
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.03.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.02.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:34
|Ahold Delhaize Equal Weight
|Barclays Capital
|06:55
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.04.26
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.03.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.02.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.04.26
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.02.26
|Ahold Delhaize Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.02.26
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.02.26
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|Ahold Delhaize Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:55
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.03.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.02.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.02.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:34
|Ahold Delhaize Equal Weight
|Barclays Capital
|19.02.26
|Ahold Delhaize Equal Weight
|Barclays Capital
|12.02.26
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|11.02.26
|Ahold Delhaize Neutral
|UBS AG
|11.02.26
|Ahold Delhaize Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Ahold Delhaize (Ahold)
|41,15
|-2,83%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:09
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|11:08
|WACKER CHEMIE Verkaufen
|DZ BANK
|11:06
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|10:57
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:57
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|10:56
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
|10:56
|Airbus Buy
|UBS AG
|10:55
|MTU Aero Engines Neutral
|UBS AG
|10:06
|OMV Underperform
|RBC Capital Markets
|09:44
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|09:42
|HSBC Holdings Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:28
|OMV neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:21
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|09:19
|EuroTeleSites accumulate
|Erste Group Bank
|09:16
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|09:14
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:14
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|09:13
|ING Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08:07
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:53
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:37
|London Stock Exchange Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:34
|Ahold Delhaize Equal Weight
|Barclays Capital
|07:34
|Roche Buy
|UBS AG
|07:30
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:29
|Novartis Neutral
|UBS AG
|07:28
|Holcim Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:27
|DWS Group Equal Weight
|Barclays Capital
|07:16
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:09
|KION GROUP Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:09
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:08
|Jungheinrich Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:55
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:55
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:53
|ABB Neutral
|UBS AG
|09.04.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.04.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|09.04.26
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.04.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.04.26
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.04.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|09.04.26
|Bayer Halten
|DZ BANK
|09.04.26
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.04.26
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.04.26
|London Stock Exchange Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.04.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|09.04.26
|flatexDEGIRO Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.04.26
|EssilorLuxottica Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.04.26
|Shell Neutral
|UBS AG
|09.04.26
|Michelin Buy
|Deutsche Bank AG
|09.04.26
|Volvo AB Buy
|UBS AG