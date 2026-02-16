Ahold Delhaize Aktie
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Ahold Delhaize von 41 auf 44 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Wachstum auf vergleichbarer Basis und auch die Marge des Einzelhändlers seien stark gewesen, schrieb Richard Edwards am Freitagabend nach den Quartalszahlen. Die mittelfristige Anlagestory werde dadurch untermauert./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 17:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
