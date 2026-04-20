Ahold Delhaize Aktie
|41,35EUR
|0,60EUR
|1,47%
WKN DE: A2ANT0 / ISIN: NL0011794037
Ahold Delhaize (Ahold) Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ahold Delhaize auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. William Woods geht in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie davon aus, dass Künstliche Intelligenz im europäischen Einzelhandel eher eine Evolution statt eine Revolution mit sich bringt. Entscheidend seien die Produktkategorien, schrieb er. Mehrmarkenhändler wie Zalando dürften dies im Bekleidungsmarkt deutlicher zu spüren bekommen, während Lebensmittelhändler und Einmarkenshops defensiver positioniert seien./tih/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2026 / 15:11 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Market-Perform
|
Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
38,00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
41,30 €
|
Abst. Kursziel*:
-7,99%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
41,35 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-8,10%
|
Analyst Name::
William Woods
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Ahold Delhaize (Ahold)
|
14.04.26
|EURO STOXX 50-Wert Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ahold Delhaize (Ahold)-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
08.04.26
|Börse Europa: Euro STOXX 50 beendet die Mittwochssitzung weit im Plus (finanzen.at)
|
08.04.26
|Mittwochshandel in Europa: Euro STOXX 50 zündet am Nachmittag Kursrakete (finanzen.at)
|
08.04.26
|Börse Europa in Grün: So bewegt sich der Euro STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
08.04.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 beginnt die Sitzung mit deutlichen Gewinnen (finanzen.at)
|
07.04.26
|Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 beendet den Dienstagshandel im Minus (finanzen.at)
|
07.04.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 nachmittags im Minus (finanzen.at)
|
07.04.26
|Dienstagshandel in Europa: Gewinne im Euro STOXX 50 (finanzen.at)