ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Ahold Delhaize von 35 auf 42 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die stetige Entwicklung der Supermarktkette untermauere die Neubewertung der Aktien, schrieb Sreedhar Mahamkali am Freitag./rob/ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2026 / 19:49 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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