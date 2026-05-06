Ahold Delhaize Aktie

38,46EUR -0,79EUR -2,01%
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WKN DE: A2ANT0 / ISIN: NL0011794037

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06.05.2026 13:31:58

Ahold Delhaize (Ahold) Underweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ahold Delhaize nach Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 24,30 Euro belassen. Borja Olcese attestierte dem Handelskonzern in einer am Mittwoch vorliegenden Studie für die Kursentwicklung "mehr Negatives als Positives"./rob/tih/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 07:50 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 07:50 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
24,30 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
38,24 € 		Abst. Kursziel*:
-36,45%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
38,46 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-36,82%
Analyst Name::
Borja Olcese 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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