Ahold Delhaize Aktie
|38,46EUR
|-0,79EUR
|-2,01%
WKN DE: A2ANT0 / ISIN: NL0011794037
06.05.2026 13:31:58
Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ahold Delhaize nach Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 24,30 Euro belassen. Borja Olcese attestierte dem Handelskonzern in einer am Mittwoch vorliegenden Studie für die Kursentwicklung "mehr Negatives als Positives"./rob/tih/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 07:50 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 07:50 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
|
Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
24,30 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
38,24 €
|
Abst. Kursziel*:
-36,45%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
38,46 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-36,82%
|
Analyst Name::
Borja Olcese
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse