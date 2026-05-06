NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ahold Delhaize nach Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 24,30 Euro belassen. Borja Olcese attestierte dem Handelskonzern in einer am Mittwoch vorliegenden Studie für die Kursentwicklung "mehr Negatives als Positives"./rob/tih/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 07:50 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 07:50 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.