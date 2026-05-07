Ahold Delhaize Aktie
|37,59EUR
|-0,68EUR
|-1,78%
WKN DE: A2ANT0 / ISIN: NL0011794037
Ahold Delhaize (Ahold) Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Ahold Delhaize auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 39,50 Euro belassen. Innerhalb der nächsten 12 Monate werde die Supermarkt-Kette drei zentrale Vorstandspositionen neu besetzen, den CEO-Posten für den Konzern sowie die CEO-Posten für die Regionen USA und Europa, schrieb Matthew Clements in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die damit verbundene Unsicherheit belaste die Anlagestory und begrenze das Potenzial für eine Neubewertung./ck/rob/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 21:48 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Equal Weight
|
Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold)
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
39,50 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
37,55 €
|
Abst. Kursziel*:
5,19%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
37,59 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
5,08%
|
Analyst Name::
Matthew Clements
|
KGV*:
-