Ahold Delhaize Aktie

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WKN DE: A2ANT0 / ISIN: NL0011794037

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07.05.2026 08:34:28

Ahold Delhaize (Ahold) Equal Weight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Ahold Delhaize auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 39,50 Euro belassen. Innerhalb der nächsten 12 Monate werde die Supermarkt-Kette drei zentrale Vorstandspositionen neu besetzen, den CEO-Posten für den Konzern sowie die CEO-Posten für die Regionen USA und Europa, schrieb Matthew Clements in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die damit verbundene Unsicherheit belaste die Anlagestory und begrenze das Potenzial für eine Neubewertung./ck/rob/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 21:48 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Equal Weight
Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold) 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
39,50 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
37,55 € 		Abst. Kursziel*:
5,19%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
37,59 € 		Abst. Kursziel aktuell:
5,08%
Analyst Name::
Matthew Clements 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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