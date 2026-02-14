Ahold Delhaize Aktie
|39,65EUR
|0,43EUR
|1,10%
WKN DE: A2ANT0 / ISIN: NL0011794037
Ahold Delhaize (Ahold) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Ahold Delhaize nach Zahlen mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Buy" belassen. Der Gewinn je Aktie des Einzelhändlers im vierten Quartal sei besser als erwartet ausgefallen, schrieb Frederick Wild am Mittwoch. Dies sei den starken US-Margen zu verdanken. Auch der Free Cash Flow habe die Erwartungen übertroffen./rob/mf/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 02:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 02:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Buy
|
Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
42,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
35,97 €
|
Abst. Kursziel*:
16,76%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
39,65 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
5,93%
|
Analyst Name::
Frederick Wild
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Ahold Delhaize (Ahold)
Analysen zu Ahold Delhaize (Ahold)
|12.02.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.02.26
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|11.02.26
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.02.26
|Ahold Delhaize Neutral
|UBS AG
|11.02.26
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.02.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.02.26
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|11.02.26
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.02.26
|Ahold Delhaize Neutral
|UBS AG
|11.02.26
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.02.26
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.02.26
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|Ahold Delhaize Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.01.26
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.25
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.02.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.01.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.01.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.01.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.02.26
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|11.02.26
|Ahold Delhaize Neutral
|UBS AG
|11.02.26
|Ahold Delhaize Equal Weight
|Barclays Capital
|11.02.26
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|22.01.26
|Ahold Delhaize Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Ahold Delhaize (Ahold)
|39,65
|1,10%
Aktuelle Aktienanalysen
|13.02.26
|thyssenkrupp Halten
|DZ BANK
|13.02.26
|pbb Buy
|Warburg Research
|13.02.26
|Deutsche Börse Kaufen
|DZ BANK
|13.02.26
|FedEx Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.02.26
|HelloFresh Halten
|DZ BANK
|13.02.26
|JPMorgan Chase Overweight
|Barclays Capital
|13.02.26
|Semperit buy
|Baader Bank
|13.02.26
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.02.26
|Unilever Sell
|UBS AG
|13.02.26
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|13.02.26
|Fielmann Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.02.26
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.02.26
|Danone Overweight
|Barclays Capital
|13.02.26
|UniCredit Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.02.26
|AB InBev Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.02.26
|Carl Zeiss Meditec Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.02.26
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.02.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.02.26
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|13.02.26
|T-Mobile US Kaufen
|DZ BANK
|13.02.26
|Hermès Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.02.26
|Mercedes-Benz Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.02.26
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|13.02.26
|Siemens Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.02.26
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|13.02.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.02.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|13.02.26
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|13.02.26
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|13.02.26
|SAFRAN Outperform
|Bernstein Research
|13.02.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.02.26
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.02.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.02.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.02.26
|Santander Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.02.26
|RELX Buy
|UBS AG
|13.02.26
|AB InBev Buy
|UBS AG
|13.02.26
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.02.26
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|13.02.26
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|13.02.26
|Mercedes-Benz Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.02.26
|Mercedes-Benz Group Equal Weight
|Barclays Capital
|13.02.26
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.02.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|UBS AG
|13.02.26
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
|13.02.26
|Siltronic Neutral
|UBS AG
|13.02.26
|L'Oréal Overweight
|Barclays Capital
|13.02.26
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|13.02.26
|RELX Overweight
|Barclays Capital
|13.02.26
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital