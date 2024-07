ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Air France-KLM auf "Buy" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Wenn in Kürze die Berichtssaison der Fluggesellschaften beginnt, werde der Fokus wohl auf den Ticketpreisen in diesem Sommer liegen, schrieb Analyst Jarrod Castle in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Umfeld sei diesbezüglich vereinzelt sehr hart. Besorgt sei er um Ryanair, optimistischer aber für Easyjet und Wizz. Nachdem es von der Lufthansa und Air France-KLM schon Warnungen gegeben habe, seien alle Augen auf IAG gerichtet./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.07.2024 / 15:37 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.07.2024 / 15:37 / GMT



