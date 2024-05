NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Air France-KLM von 9,00 auf 9,30 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Das erste Quartal sei nicht so schlecht gewesen wie befürchtet, schrieb Analyst Harry Gowers in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dennoch hält er an seiner Ansicht fest, dass das Verhältnis von Chancen und Risiken nicht für die Aktie der Fluggesellschaft spricht. Er erhöhte seine operativen Gewinnschätzungen (Ebit) für die Jahre bis 2026 etwas, auch wegen der Entwicklung der Treibstoffkosten./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.05.2024 / 21:53 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.05.2024 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.