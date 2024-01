HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Air Liquide auf "Buy" mit einem Kursziel von 178 Euro belassen.

2024 dürfte für Anleger in der Chemiebranche im Verlauf zu dem Jahr werden, das sie sich eigentlich für 2023 erhofft hatten - ein Jahr der Volumenerholung und verbesserter Profitabilität, schrieb Analyst Sebastian Bray in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. An den Gewinnerwartungen für 2023 sollte es die letzten großen Kürzungen gegeben haben. Vor allem diversifizierte Konzerne sieht er in einer guten Ausgangsstellung./tih/bek



