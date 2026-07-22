Airbus Aktie
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WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
Airbus SE Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Airbus von 240 auf 245 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Aussagen des Flugzeugbauers vom Vorabend hätten alles beinhaltet, was den Kurs der Aktien nach oben treiben sollte, schrieb David H Perry in einer Einschätzung am Mittwoch. So habe das Unternehmen erstmals seit 2013 mittelfristige Zielvorgaben verkündet. Hinzu kämen ein in der Tendenz über den Erwartungen liegendes Gewinnziel (bereinigtes Ebit) für 2029 sowie ein Aktienrückkauf, auch wenn dieser etwas geringer ausfalle als angenommen./rob/bek/stw
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 00:38 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 00:38 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Airbus SE Overweight
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Unternehmen:
Airbus SE
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Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
245,00 €
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Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
204,90 €
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Abst. Kursziel*:
19,57%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
207,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18,07%
|
Analyst Name::
David H Perry
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KGV*:
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