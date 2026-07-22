Sanofi Aktie
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WKN: 920657 / ISIN: FR0000120578
Sanofi Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Sanofi auf "Buy" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Die neue Chefin Belen Garijo müsse den Absatz mit dem Medikament Dupixent weiterhin ankurbeln auf 30 Milliarden US-Dollar, schrieb Luisa Hector in einer Studie am Mittwoch. Außerdem müsse der französische Pharmakonzern den Cashflow maximieren für anstehende Reinvestitionen./rob/bek/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 16:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sanofi S.A. Buy
|
Unternehmen:
Sanofi S.A.
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Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
105,00 €
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Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
77,45 €
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Abst. Kursziel*:
35,57%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
78,12 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
34,41%
|
Analyst Name::
Luisa Hector
|
KGV*:
-
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