HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Sanofi auf "Buy" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Die neue Chefin Belen Garijo müsse den Absatz mit dem Medikament Dupixent weiterhin ankurbeln auf 30 Milliarden US-Dollar, schrieb Luisa Hector in einer Studie am Mittwoch. Außerdem müsse der französische Pharmakonzern den Cashflow maximieren für anstehende Reinvestitionen./rob/bek/mf



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 16:43 / GMT

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