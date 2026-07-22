Sanofi Aktie

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WKN: 920657 / ISIN: FR0000120578

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22.07.2026 10:43:56

Sanofi Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Sanofi auf "Buy" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Die neue Chefin Belen Garijo müsse den Absatz mit dem Medikament Dupixent weiterhin ankurbeln auf 30 Milliarden US-Dollar, schrieb Luisa Hector in einer Studie am Mittwoch. Außerdem müsse der französische Pharmakonzern den Cashflow maximieren für anstehende Reinvestitionen./rob/bek/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 16:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Sanofi S.A. Buy
Unternehmen:
Sanofi S.A. 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
105,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
77,45 € 		Abst. Kursziel*:
35,57%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
78,12 € 		Abst. Kursziel aktuell:
34,41%
Analyst Name::
Luisa Hector 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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