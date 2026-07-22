Iberdrola Aktie

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WKN DE: A0M46B / ISIN: ES0144580Y14

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22.07.2026 09:43:16

Iberdrola SA Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Iberdrola nach Halbjahreszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 19,20 Euro belassen. Das bereinigte operative Ergebnis des spanischen Versorgers liege in etwa im Rahmen der Erwartungen, schrieb Ahmed Farman in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Auf der anstehenden Telefonkonferenz dürften die Fragen allerdings wohl um die am Vorabend bekannt gemachte Akquisition in Finnland kreisen./rob/bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 03:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 03:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Iberdrola SA Hold
Unternehmen:
Iberdrola SA 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
19,20 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
21,22 € 		Abst. Kursziel*:
-9,52%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
21,41 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-10,32%
Analyst Name::
Ahmed Farman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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