Iberdrola Aktie
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WKN DE: A0M46B / ISIN: ES0144580Y14
Iberdrola SA Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Iberdrola mit Blick auf eine Akquisition auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Die Übernahme des finnischen Netzbetreibers Caruna erscheine ihm kostspielig, schrieb Fernando Garcia in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Spanier setzten wohl auf längerfristige Wertsteigerungen und auf eine Konsolidierung des finnischen Marktes./rob/bek/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 16:04 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 16:04 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Iberdrola SA Sector Perform
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Unternehmen:
Iberdrola SA
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Analyst:
RBC Capital Markets
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Kursziel:
20,00 €
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Rating jetzt:
Sector Perform
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Kurs*:
21,41 €
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Abst. Kursziel*:
-6,59%
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Rating update:
Sector Perform
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Kurs aktuell:
21,36 €
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Abst. Kursziel aktuell:
-6,37%
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Analyst Name::
Fernando Garcia
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KGV*:
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