NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Iberdrola mit Blick auf eine Akquisition auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Die Übernahme des finnischen Netzbetreibers Caruna erscheine ihm kostspielig, schrieb Fernando Garcia in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Spanier setzten wohl auf längerfristige Wertsteigerungen und auf eine Konsolidierung des finnischen Marktes./rob/bek/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 16:04 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 16:04 / EDT



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