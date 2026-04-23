Akzo Nobel Aktie
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WKN DE: A2PB32 / ISIN: NL0013267909
Akzo Nobel Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Akzo Nobel mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Hold" belassen. Der Farben- und Lackkonzern habe die Erwartungen im ersten Quartal solide übertroffen, schrieb Virginie Boucher-Ferte in ihrer am Donnerstag vorliegenden Reaktion. Die Jahresziele seien bestätigt worden, Hauptrisiko dafür sei jedoch das zweite Halbjahr./rob/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 08:14 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Akzo Nobel N.V. Hold
|
Unternehmen:
Akzo Nobel N.V.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
55,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
52,68 €
|
Abst. Kursziel*:
4,40%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
52,82 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
4,13%
|
Analyst Name::
Virginie Boucher-Ferte
|
KGV*:
-
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|10:18
|Akzo Nobel Hold
|Deutsche Bank AG
|07:32
|Akzo Nobel Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.04.26
|Akzo Nobel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.04.26
|Akzo Nobel Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.04.26
|Akzo Nobel Equal Weight
|Barclays Capital
|07:32
|Akzo Nobel Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.04.26
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|Akzo Nobel Buy
|Deutsche Bank AG
|10:18
|Akzo Nobel Hold
|Deutsche Bank AG
|22.04.26
|Akzo Nobel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.04.26
|Akzo Nobel Equal Weight
|Barclays Capital
|02.04.26
|Akzo Nobel Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
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|Akzo Nobel Hold
|Deutsche Bank AG
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