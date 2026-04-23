Akzo Nobel Aktie

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WKN DE: A2PB32 / ISIN: NL0013267909

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23.04.2026 10:18:58

Akzo Nobel Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Akzo Nobel mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Hold" belassen. Der Farben- und Lackkonzern habe die Erwartungen im ersten Quartal solide übertroffen, schrieb Virginie Boucher-Ferte in ihrer am Donnerstag vorliegenden Reaktion. Die Jahresziele seien bestätigt worden, Hauptrisiko dafür sei jedoch das zweite Halbjahr./rob/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 08:14 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Akzo Nobel N.V. Hold
Unternehmen:
Akzo Nobel N.V. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
55,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
52,68 € 		Abst. Kursziel*:
4,40%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
52,82 € 		Abst. Kursziel aktuell:
4,13%
Analyst Name::
Virginie Boucher-Ferte 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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