Akzo Nobel Aktie
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WKN DE: A2PB32 / ISIN: NL0013267909
Akzo Nobel Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Akzo Nobel von 59 auf 50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Preise für Chemieprodukte seien aktuell "hot", die Nachfrage allerdings nicht, schrieb Marcus Dunford-Castro in seiner Branchenanalyse vom Dienstag. Angetrieben würden sie vor allem durch Versorgungsprobleme im Zuge des Nahost-Kriegs. Es gebe allerdings bereits Anzeichen der Umkehr des Preisauftriebs./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2026 / 12:25 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Akzo Nobel N.V. Hold
|
Unternehmen:
Akzo Nobel N.V.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
50,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
49,36 €
|
Abst. Kursziel*:
1,30%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
49,46 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
1,09%
|
Analyst Name::
Marcus Dunford-Castro
|
KGV*:
-
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