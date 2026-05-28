Akzo Nobel Aktie
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WKN DE: A2PB32 / ISIN: NL0013267909
Akzo Nobel Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Akzo Nobel mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Neutral" belassen. Die aktuelle Situation erinnere stark an den Übernahmeversuch von PPG im Jahr 2017, schrieb Christian Bell am Donnerstag anlässlich der laut Akzo zurückgewiesen Offerte von Nippon Paint und Sherwin-Williams. Ein Weg am Willen des Managements vorbei erscheine schwer gangbar. Niederländische Gerichte hätten der Führung bezüglich ihrer Entscheidungen in der Vergangenheit den Rücken gestärkt. Bell geht davon aus, dass zunächst die laufende Fusion mit Axalta an den Aktionären scheitern müsste und dann die Übernahmeinteressenten ihr Angebot in vielerlei Hinsicht aufbessern müssten./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.05.2026 / 05:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Akzo Nobel N.V. Neutral
|
Unternehmen:
Akzo Nobel N.V.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
65,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
64,74 €
|
Abst. Kursziel*:
0,40%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
65,36 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-0,55%
|
Analyst Name::
Christian Bell
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Akzo Nobel N.V.
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