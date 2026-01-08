RATIONAL Aktie

692,50EUR 30,50EUR 4,61%
RATIONAL für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 701080 / ISIN: DE0007010803

08.01.2026 07:29:38

RATIONAL Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Rational von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 780 auf 790 Euro angehoben. Der Profiküchen-Ausrüster sei ausgezeichnet positioniert, um mittelfristig ein organisches Wachstum von jährlich 8 Prozent und eine Kapitalrendite (ROCE) von 35 Prozent zu erzielen, schrieb Fraser Donlon in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Seine Gewinnprognose (EPS) für 2028 liege nun 7 Prozent über der Konsensschätzung./rob/edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 18:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RATIONAL AG Buy
Unternehmen:
RATIONAL AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
790,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
663,50 € 		Abst. Kursziel*:
19,07%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
692,50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
14,08%
Analyst Name::
Fraser Donlon 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

