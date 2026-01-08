RATIONAL Aktie
|692,50EUR
|30,50EUR
|4,61%
WKN: 701080 / ISIN: DE0007010803
RATIONAL Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Rational von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 780 auf 790 Euro angehoben. Der Profiküchen-Ausrüster sei ausgezeichnet positioniert, um mittelfristig ein organisches Wachstum von jährlich 8 Prozent und eine Kapitalrendite (ROCE) von 35 Prozent zu erzielen, schrieb Fraser Donlon in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Seine Gewinnprognose (EPS) für 2028 liege nun 7 Prozent über der Konsensschätzung./rob/edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 18:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RATIONAL AG Buy
|
Unternehmen:
RATIONAL AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
790,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
663,50 €
|
Abst. Kursziel*:
19,07%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
692,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14,08%
|
Analyst Name::
Fraser Donlon
|
KGV*:
-
