Ryanair Aktie
|29,43EUR
|0,01EUR
|0,03%
WKN DE: A1401Z / ISIN: IE00BYTBXV33
Ryanair Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Ryanair von 30 auf 32 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Für den Billigflieger erhöhte Ruairi Cullinane seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für 2027 und 2028. Dies reflektiere die gestiegenen Flugpreise im dritten Quartal, die gesunkenen Treibstoffkosten sowie eine voraussichtliche einmalige Belastung aufgrund einer Geldstrafe der italienischen Wettbewerbsbehörde, schrieb er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 17:48 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ryanair Outperform
|
Unternehmen:
Ryanair
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
32,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
28,96 €
|
Abst. Kursziel*:
10,50%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
29,43 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8,73%
|
Analyst Name::
Ruairi Cullinane
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Ryanair
|
23.12.25
|Ryanair-Aktie sinkt: Italien straft Ryanair in Millionenhöhe ab (dpa-AFX)
|
07.12.25
|Urteil: Fluggastportal darf Ryanair nicht schlechtreden (dpa-AFX)
|
28.11.25
|Kosten übersteigen Einnahmen: Ryanair stoppt Prime-Angebot - Aktie tiefer (dpa-AFX)
|
28.11.25
|WDH: Geringer Zuspruch: Ryanair stoppt Rabattprogramm (dpa-AFX)
|
25.11.25
|Ryanair-Aktie legt zu: Ryanair schrumpft in Wien und wächst in Bratislava (APA)
|
25.11.25
|Ryanair schrumpft in Wien und wächst in Bratislava (APA)
|
20.11.25
|Ryanair setzt Abzug von fünf Boeing-Fliegern aus Wien um - Aktien leichter (APA)
|
03.11.25
|Ryanair-Aktie mit Rekordhoch: Mehr Passagiere erwartet (dpa-AFX)
Analysen zu Ryanair
|06.01.26
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|05.01.26
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.12.25
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|10.12.25
|Ryanair Buy
|UBS AG
|08.12.25
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Ryanair
|29,44
|0,07%
