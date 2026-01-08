Iberdrola Aktie
|18,97EUR
|0,21EUR
|1,09%
WKN DE: A0M46B / ISIN: ES0144580Y14
Iberdrola SA Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Iberdrola von 19,40 auf 20,95 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der im September vorgelegte Investitionsplan in Höhe von 58 Milliarden Euro dürfte in Verbindung mit den nach wie vor erheblichen Investitionen in Erneuerbare Energien bis 2028 zu einem überdurchschnittlich hohen einstelligen Wachstum des bereinigten Nettogewinns pro Jahr führen, schrieb Gonzalo Sanchez-Bordona in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Markt schätze das Ergebnispotenzial für den Zeitraum 2026 bis 2028 noch zu gering ein./rob/edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 19:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Iberdrola SA Buy
|
Unternehmen:
Iberdrola SA
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
20,95 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
18,96 €
|
Abst. Kursziel*:
10,50%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
18,97 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10,44%
|
Analyst Name::
Gonzalo Sanchez-Bordona
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Iberdrola SA
Analysen zu Iberdrola SA
|12.12.25
|Iberdrola Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.12.25
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
|11.12.25
|Iberdrola Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.12.25
|Iberdrola Overweight
|Barclays Capital
|24.11.25
|Iberdrola Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.12.25
|Iberdrola Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.12.25
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
|11.12.25
|Iberdrola Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.12.25
|Iberdrola Overweight
|Barclays Capital
|24.11.25
|Iberdrola Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.12.25
|Iberdrola Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.12.25
|Iberdrola Overweight
|Barclays Capital
|31.10.25
|Iberdrola Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.10.25
|Iberdrola Buy
|UBS AG
|28.10.25
|Iberdrola Buy
|UBS AG
|28.10.25
|Iberdrola Verkaufen
|DZ BANK
|11.12.25
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
|11.12.25
|Iberdrola Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.11.25
|Iberdrola Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.10.25
|Iberdrola Hold
|Deutsche Bank AG
|28.10.25
|Iberdrola Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Iberdrola SA
|18,97
|1,09%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:23
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|11:10
|Enel Buy
|UBS AG
|11:10
|Iberdrola Buy
|UBS AG
|11:09
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|10:45
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|10:45
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|Barclays Capital
|10:35
|Heidelberg Materials Buy
|UBS AG
|10:34
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:33
|Shell Outperform
|RBC Capital Markets
|09:38
|BNP Paribas Buy
|UBS AG
|09:05
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:05
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:05
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:52
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:47
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:44
|BASF Buy
|Warburg Research
|07:29
|RATIONAL Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.01.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.01.26
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.01.26
|Pfizer Neutral
|UBS AG
|07.01.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|07.01.26
|Fraport Overweight
|Barclays Capital
|07.01.26
|RWE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.01.26
|Aroundtown Underweight
|Barclays Capital
|07.01.26
|LANXESS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.01.26
|Covestro Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.01.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.01.26
|BASF Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.01.26
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|07.01.26
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|07.01.26
|Air Liquide Overweight
|Barclays Capital
|07.01.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|07.01.26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|07.01.26
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|07.01.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|07.01.26
|Douglas Buy
|Deutsche Bank AG
|07.01.26
|Deutsche Bank Overweight
|Barclays Capital
|07.01.26
|Redcare Pharmacy Overweight
|Barclays Capital
|07.01.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|Barclays Capital
|07.01.26
|TeamViewer Overweight
|Barclays Capital
|07.01.26
|Nemetschek Overweight
|Barclays Capital
|07.01.26
|SAP Overweight
|Barclays Capital
|07.01.26
|RELX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.01.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.01.26
|grenke Buy
|Warburg Research
|07.01.26
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.01.26
|AUMOVIO Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.01.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.01.26
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.01.26
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital