BASF Aktie

44,06EUR -0,57EUR -1,28%
BASF für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111

08.01.2026 08:44:18

BASF Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat BASF von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 43 auf 53 Euro angehoben. Im Geschäftsjahr 2026 dürfte BASF von operativen Verbesserungen gegenüber dem Vorjahr profitieren, die insbesondere in der zweiten Jahreshälfte 2026 an Dynamik gewinnen dürften, schrieb Oliver Schwarz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er schraubte seine Ergebnisprognosen für die Jahre 2026 und 2027 nach oben./edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 08:15 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BASF Buy
Unternehmen:
BASF 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
53,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
44,50 € 		Abst. Kursziel*:
19,10%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
44,06 € 		Abst. Kursziel aktuell:
20,29%
Analyst Name::
Oliver Schwarz 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

