NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Shell auf "Buy" mit einem Kursziel von 3400 Pence belassen. Der Produktionsbericht des Ölkonzerns sei schwach ausgefallen und dürfte auf den Marktschätzungen für den Überschuss im vierten Quartal lasten, schrieb Mark Wilson in einer Einschätzung am Donnerstag./rob/ajx/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 03:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 03:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



