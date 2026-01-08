TotalEnergies Aktie
|53,39EUR
|-1,33EUR
|-2,43%
WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271
TotalEnergies Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Totalenergies von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 58 auf 66 Euro angehoben. Im Zuge einer Überarbeitung seiner Bewertungsansätze für die europäische Energieindustrie habe er die Papiere des französischen Ölkonzerns hochgestuft, schrieb Mark Wilson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Totalenergies zeichne sich durch sein hochmargiges Öl- und Gasgeschäft aus. Allerdings habe er seine fundamentalen Basisprognosen für den Rohölpreis der Jahre 2026 und 2027 reduziert./edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 12:30 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / 19:05 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TotalEnergies Buy
|
Unternehmen:
TotalEnergies
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
66,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
53,86 €
|
Abst. Kursziel*:
22,54%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
53,39 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
23,62%
|
Analyst Name::
Mark Wilson
|
KGV*:
-
Nachrichten zu TotalEnergiesmehr Nachrichten
Analysen zu TotalEnergiesmehr Analysen
|08:47
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.01.26
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|06.01.26
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|12.12.25
|TotalEnergies Overweight
|Barclays Capital
|12.12.25
|TotalEnergies Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:47
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.01.26
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|06.01.26
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|12.12.25
|TotalEnergies Overweight
|Barclays Capital
|12.12.25
|TotalEnergies Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:47
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.01.26
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|06.01.26
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|12.12.25
|TotalEnergies Overweight
|Barclays Capital
|08.12.25
|TotalEnergies Overweight
|Barclays Capital
|12.12.25
|TotalEnergies Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.12.25
|TotalEnergies Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|TotalEnergies Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.25
|TotalEnergies Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.25
|TotalEnergies Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|TotalEnergies
|53,66
|-1,94%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:05
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:05
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:05
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:52
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:47
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:44
|BASF Buy
|Warburg Research
|07:29
|RATIONAL Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.01.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.01.26
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.01.26
|Pfizer Neutral
|UBS AG
|07.01.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|07.01.26
|Fraport Overweight
|Barclays Capital
|07.01.26
|RWE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.01.26
|Aroundtown Underweight
|Barclays Capital
|07.01.26
|LANXESS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.01.26
|Covestro Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.01.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.01.26
|BASF Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.01.26
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|07.01.26
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|07.01.26
|Air Liquide Overweight
|Barclays Capital
|07.01.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|07.01.26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|07.01.26
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|07.01.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|07.01.26
|Douglas Buy
|Deutsche Bank AG
|07.01.26
|Deutsche Bank Overweight
|Barclays Capital
|07.01.26
|Redcare Pharmacy Overweight
|Barclays Capital
|07.01.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|Barclays Capital
|07.01.26
|TeamViewer Overweight
|Barclays Capital
|07.01.26
|Nemetschek Overweight
|Barclays Capital
|07.01.26
|SAP Overweight
|Barclays Capital
|07.01.26
|RELX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.01.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.01.26
|grenke Buy
|Warburg Research
|07.01.26
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.01.26
|AUMOVIO Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.01.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.01.26
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.01.26
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|07.01.26
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|07.01.26
|AstraZeneca Overweight
|Barclays Capital
|07.01.26
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|Barclays Capital
|07.01.26
|Sartorius vz. Overweight
|Barclays Capital
|07.01.26
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.01.26
|Sanofi Equal Weight
|Barclays Capital
|07.01.26
|ASML NV Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.01.26
|AB InBev Buy
|UBS AG
|07.01.26
|Diageo Neutral
|UBS AG
|07.01.26
|Danone Buy
|Jefferies & Company Inc.