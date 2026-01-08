TotalEnergies Aktie

53,39EUR -1,33EUR -2,43%
TotalEnergies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271

08.01.2026 08:47:58

TotalEnergies Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Totalenergies von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 58 auf 66 Euro angehoben. Im Zuge einer Überarbeitung seiner Bewertungsansätze für die europäische Energieindustrie habe er die Papiere des französischen Ölkonzerns hochgestuft, schrieb Mark Wilson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Totalenergies zeichne sich durch sein hochmargiges Öl- und Gasgeschäft aus. Allerdings habe er seine fundamentalen Basisprognosen für den Rohölpreis der Jahre 2026 und 2027 reduziert./edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 12:30 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / 19:05 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
TotalEnergies 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
66,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
53,86 € 		Abst. Kursziel*:
22,54%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
53,39 € 		Abst. Kursziel aktuell:
23,62%
Analyst Name::
Mark Wilson 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

08:47 TotalEnergies Buy Jefferies & Company Inc.
06.01.26 TotalEnergies Outperform RBC Capital Markets
06.01.26 TotalEnergies Buy UBS AG
12.12.25 TotalEnergies Overweight Barclays Capital
12.12.25 TotalEnergies Neutral Goldman Sachs Group Inc.
