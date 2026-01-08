Saint-Gobain Aktie
|81,24EUR
|-2,50EUR
|-2,99%
WKN: 872087 / ISIN: FR0000125007
Saint-Gobain Sell
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Saint-Gobain von "Neutral" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 92 auf 78 Euro gesenkt. Das Infrastrukturgeschäft in der Europäischen Union (EU) dürfte stärker wachsen als bisher angenommen und das allgemeine Bauumfeld sollte im laufenden Jahr freundlicher sein, schrieb Julian Radlinger in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Die Verkaufsempfehlung für Saint-Gobain reflektiere seine negativeren Einschätzungen zum Bau privater Häuser und Wohnungen in der EU und den USA sowie zum gewerblichen Baugeschäft in der EU und den daraus resultierenden Gewinneinbußen./edh/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 20:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / 20:17 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Sell
|
Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
78,00 €
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
77,95 €
|
Abst. Kursziel*:
0,06%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
81,24 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-3,99%
|
Analyst Name::
Julian Radlinger
|
KGV*:
-
|10:45
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|12.12.25
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.12.25
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.12.25
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.11.25
|Saint-Gobain Kaufen
|DZ BANK
|10:45
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|12.12.25
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.12.25
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.12.25
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.11.25
|Saint-Gobain Kaufen
|DZ BANK
