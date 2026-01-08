BMW Aktie

92,26EUR -1,22EUR -1,31%
BMW für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003

07.01.2026 21:51:18

BMW Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BMW auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 86 Euro belassen. Der Autobauer habe auf einer Messe in Las Vegas das erste Modell der "Neue Klasse" für den US-Markt vorgestellt, schrieb Tom Narayan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Fahrzeug sei zu einem Preis von 60.000 US-Dollar ansprechend. Die Margen des Modells dürften unter den durchschnittlichen von BMW liegen./rob/bek/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 15:32 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / 15:32 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BMW AG Sector Perform
Unternehmen:
BMW AG 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
86,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
93,54 € 		Abst. Kursziel*:
-8,06%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
92,26 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-6,79%
Analyst Name::
Tom Narayan 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu BMW AGmehr Nachrichten

Analysen zu BMW AGmehr Analysen

07.01.26 BMW Sector Perform RBC Capital Markets
05.01.26 BMW Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.12.25 BMW Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.12.25 BMW Outperform Bernstein Research
09.12.25 BMW Buy Deutsche Bank AG
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

BMW AG 92,58 -0,96% BMW AG

