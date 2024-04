NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Akzo Nobel nach Zahlen von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 66 auf 70 Euro angehoben. Trotz eines besser als erwartet ausgefallenen ersten Quartals sei die Aktie des Farbenspezialisten nach Aussagen aus der Telefonkonferenz abgesackt, schrieb Analystin Georgina Fraser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Grund sei eine höher als erwartete Kostenprognose für 2024 gewesen. Trotz der höheren Betriebsausgaben stimmten aber sowohl die Ziele für das zweite Quartal als auch das Gesamtjahr immer noch mit den durchschnittlichen Schätzungen der Analysten überein./ck/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2024 / 22:18 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





