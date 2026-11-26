Prosus Aktie
|30,08EUR
|0,16EUR
|0,53%
WKN DE: A2PRDK / ISIN: NL0013654783
Prosus Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Prosus von 65 auf 56 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Marcus Diebel erhöhte am Mittwoch den Konglomeratsabschlag auf den inneren Wert der Internet-Beteiligungsgesellschaft auf 35 Prozent. Er begründete dies mit dem einstweilen angeschlagenen Anlegervertrauen und dem schlecht absehbaren Turnaround im Bereich Essenslieferungen. Investitionen bremsten das Gewinnwachstum. Entscheidend blieben konkrete Erfolge bei Just Eat Takeaway und iFood./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2026 / 18:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Prosus N.V. Overweight
|
Unternehmen:
Prosus N.V.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
56,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
29,49 €
|
Abst. Kursziel*:
89,93%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
30,08 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
86,17%
|
Analyst Name::
Marcus Diebel
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Prosus N.V.
Analysen zu Prosus N.V.
|06:42
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.26
|Prosus Buy
|UBS AG
|25.11.26
|Prosus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.11.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:42
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.26
|Prosus Buy
|UBS AG
|25.11.26
|Prosus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.11.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:42
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.26
|Prosus Buy
|UBS AG
|25.11.26
|Prosus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.11.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.06.26
|Prosus Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.06.26
|Prosus Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.05.26
|Prosus Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.06.25
|Prosus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.02.25
|Prosus Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Prosus N.V.
|29,92
|-0,02%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:12
|RENK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:11
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|07:07
|Bayer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:00
|KRONES Market-Perform
|Bernstein Research
|06:54
|GEA Market-Perform
|Bernstein Research
|06:42
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:39
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:38
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.26
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.11.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|25.11.26
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|25.11.26
|Hennes & Mauritz AB Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.11.26
|CTS Eventim Kaufen
|DZ BANK
|25.11.26
|OMV buy
|UBS AG
|25.11.26
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|25.11.26
|Aurubis Halten
|DZ BANK
|25.11.26
|STRATEC Halten
|DZ BANK
|25.11.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.11.26
|Sanofi Overweight
|Barclays Capital
|25.11.26
|Eni Buy
|UBS AG
|25.11.26
|Roche Buy
|Deutsche Bank AG
|25.11.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|25.11.26
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|25.11.26
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|25.11.26
|BP Buy
|UBS AG
|25.11.26
|ams-OSRAM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.11.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.26
|Nestlé Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.26
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.26
|easyJet Neutral
|UBS AG
|25.11.26
|Prosus Buy
|UBS AG
|25.11.26
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.11.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.11.26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|25.11.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.11.26
|ams-OSRAM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.26
|Prosus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.11.26
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.11.26
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.11.26
|Hannover Rück Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.26
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.26
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|25.11.26
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.11.26
|easyJet Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.11.26
|Aroundtown Neutral
|UBS AG
|25.11.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|25.11.26
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|25.11.26
|Valeo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.