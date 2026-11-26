Vodafone Group Aktie
|1,22EUR
|0,00EUR
|0,00%
WKN DE: A1XA83 / ISIN: GB00BH4HKS39
Vodafone Group Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Vodafone von 100 auf 92 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Für die europäische Telekombranche werde 2027 ähnlich unruhig wie 2026, mit zwei ganz unterschiedlichen Hälften, schrieb Akhil Dattani am Mittwoch in seinem großen Ausblick. Die ersten sechs Monate sieht der Experte weiter vor allem geprägt vom Nachrichtenfluss aus Richtung SpaceX und deren Bemühungen, aus dem Weltraum für Mobilfunk-Konkurrenz zu sorgen, sowie von der Verbreitung von agentenbasierten KI-Tools wie Muse. Im zweiten Halbjahr dürften sich die Wolken laut Dattani dann lichten, und das Thema Branchenkonsolidierung dürfte in den Fokus geraten. Dattanis Favoriten heißen BT Group, Orange, Bouygues, Telia, KPN, Sinch und Truecaller. Skeptisch sieht er Elisa, Vodafone, Sunrise und Telefonica./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2026 / 22:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vodafone Group PLC Underweight
|
Unternehmen:
Vodafone Group PLC
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
0,92 £
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
1,02 £
|
Abst. Kursziel*:
-9,72%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
1,02 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-9,72%
|
Analyst Name::
Akhil Dattani
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Vodafone Group PLC
|
23.11.26
|Pluszeichen in London: FTSE 100 beendet den Handel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
23.11.26
|LSE-Handel: FTSE 100 am Nachmittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
23.11.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 verbucht Zuschläge (finanzen.at)
|
23.11.26
|Börse London in Grün: FTSE 100 zum Handelsstart mit Kursplus (finanzen.at)
|
20.11.26
|FTSE 100-Papier Vodafone Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vodafone Group von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
19.11.26
|Handel in London: FTSE 100 gibt zum Handelsende nach (finanzen.at)
|
19.11.26
|LSE-Handel FTSE 100 zeigt sich am Nachmittag leichter (finanzen.at)
|
19.11.26
|Börse London in Rot: FTSE 100 verliert am Mittag (finanzen.at)
Analysen zu Vodafone Group PLC
|06:39
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.26
|Vodafone Group Halten
|DZ BANK
|17.11.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|11.11.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|11.11.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|06:39
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.26
|Vodafone Group Halten
|DZ BANK
|17.11.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|11.11.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|11.11.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|10.11.26
|Vodafone Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.10.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08.10.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|Vodafone Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:39
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|11.11.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|10.11.26
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|17.11.26
|Vodafone Group Halten
|DZ BANK
|17.08.26
|Vodafone Group Halten
|DZ BANK
|11.06.26
|Vodafone Group Equal Weight
|Barclays Capital
|13.05.26
|Vodafone Group Halten
|DZ BANK
|27.11.25
|Vodafone Group Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Vodafone Group PLC
|1,22
|0,00%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:12
|RENK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:11
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|07:07
|Bayer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:00
|KRONES Market-Perform
|Bernstein Research
|06:54
|GEA Market-Perform
|Bernstein Research
|06:42
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:39
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:38
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.26
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.11.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|25.11.26
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|25.11.26
|Hennes & Mauritz AB Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.11.26
|CTS Eventim Kaufen
|DZ BANK
|25.11.26
|OMV buy
|UBS AG
|25.11.26
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|25.11.26
|Aurubis Halten
|DZ BANK
|25.11.26
|STRATEC Halten
|DZ BANK
|25.11.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.11.26
|Sanofi Overweight
|Barclays Capital
|25.11.26
|Eni Buy
|UBS AG
|25.11.26
|Roche Buy
|Deutsche Bank AG
|25.11.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|25.11.26
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|25.11.26
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|25.11.26
|BP Buy
|UBS AG
|25.11.26
|ams-OSRAM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.11.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.26
|Nestlé Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.26
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.26
|easyJet Neutral
|UBS AG
|25.11.26
|Prosus Buy
|UBS AG
|25.11.26
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.11.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.11.26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|25.11.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.11.26
|ams-OSRAM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.26
|Prosus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.11.26
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.11.26
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.11.26
|Hannover Rück Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.26
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.26
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|25.11.26
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.11.26
|easyJet Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.11.26
|Aroundtown Neutral
|UBS AG
|25.11.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|25.11.26
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|25.11.26
|Valeo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.