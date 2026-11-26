Vodafone Group Aktie
|1,22EUR
|0,00EUR
|0,00%
WKN DE: A1XA83 / ISIN: GB00BH4HKS39
Vodafone Group Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Vodafone mit einem Kursziel von 160 Pence auf "Buy" belassen. Die Bewertungen europäischer Telekommunikationsunternehmen seien im zweiten Halbjahr 2026 auf ein wieder attraktives Niveau gesunken, schrieb Robert Grindle in seinem am Donnerstag vorliegenden Branchenausblick. Die Aussicht auf höhere Renditen, eine operative Stabilität, Konsolidierungspotenzial und Wertsteigerungen ließen für 2027 Gutes erwarten. Er empfiehlt ein Engagement im Sektor, wobei Risikowerte und Titel mit geringem Wert vermieden werden sollten./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2026 / 07:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vodafone Group PLC Buy
|
Unternehmen:
Vodafone Group PLC
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
1,60 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
1,02 £
|
Abst. Kursziel*:
56,10%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
1,02 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
56,71%
|
Analyst Name::
Robert Grindle
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Vodafone Group PLC
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09:24
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Vodafone auf 92 Pence - 'Underweight' (dpa-AFX)
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23.11.26
|Pluszeichen in London: FTSE 100 beendet den Handel in der Gewinnzone (finanzen.at)
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23.11.26
|LSE-Handel: FTSE 100 am Nachmittag mit Kursplus (finanzen.at)
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23.11.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 verbucht Zuschläge (finanzen.at)
|
23.11.26
|Börse London in Grün: FTSE 100 zum Handelsstart mit Kursplus (finanzen.at)
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20.11.26
|FTSE 100-Papier Vodafone Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vodafone Group von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
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19.11.26
|Handel in London: FTSE 100 gibt zum Handelsende nach (finanzen.at)
|
19.11.26
|LSE-Handel FTSE 100 zeigt sich am Nachmittag leichter (finanzen.at)
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|Deutsche Bank AG
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|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.26
|Vodafone Group Halten
|DZ BANK
|17.11.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|11.11.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|08:36
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|06:39
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.26
|Vodafone Group Halten
|DZ BANK
|17.11.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|11.11.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|08:36
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|10.11.26
|Vodafone Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.10.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08.10.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|06:39
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|11.11.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|10.11.26
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|17.11.26
|Vodafone Group Halten
|DZ BANK
|17.08.26
|Vodafone Group Halten
|DZ BANK
|11.06.26
|Vodafone Group Equal Weight
|Barclays Capital
|13.05.26
|Vodafone Group Halten
|DZ BANK
|27.11.25
|Vodafone Group Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Vodafone Group PLC
|1,22
|-0,20%
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|08:55
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|08:52
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
|08:51
|ATOSS Software Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:38
|1&1 Buy
|Deutsche Bank AG
|08:36
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08:36
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|08:34
|Alzchem Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:53
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|07:52
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|07:31
|Siemens Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:30
|Jungheinrich Equal Weight
|Barclays Capital
|07:30
|KION GROUP Equal Weight
|Barclays Capital
|07:12
|RENK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:11
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|07:07
|Bayer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:00
|KRONES Market-Perform
|Bernstein Research
|06:54
|GEA Market-Perform
|Bernstein Research
|06:42
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:39
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:38
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.26
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.11.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|25.11.26
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|25.11.26
|Hennes & Mauritz AB Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.11.26
|CTS Eventim Kaufen
|DZ BANK
|25.11.26
|OMV buy
|UBS AG
|25.11.26
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|25.11.26
|Aurubis Halten
|DZ BANK
|25.11.26
|STRATEC Halten
|DZ BANK
|25.11.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.11.26
|Sanofi Overweight
|Barclays Capital
|25.11.26
|Eni Buy
|UBS AG
|25.11.26
|Roche Buy
|Deutsche Bank AG
|25.11.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|25.11.26
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|25.11.26
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|25.11.26
|BP Buy
|UBS AG
|25.11.26
|ams-OSRAM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.11.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.26
|Nestlé Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.26
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.26
|easyJet Neutral
|UBS AG
|25.11.26
|Prosus Buy
|UBS AG
|25.11.26
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.11.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.11.26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|25.11.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.