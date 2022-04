Die Analysten der Deutschen Bank haben ihr Kursziel für die Aktien des in Zürich börsennotierten steirischen Chip- und Sensorenherstellers ams Osram von 18,0 auf 15,0 Franken nach unten revidiert. Die Anlageempfehlung "Hold" wurde vom zuständigen Experten Robert Sanders bestätigt.

Der Analyst verweist auf den jüngsten Kapitalmarkttag des Unternehmens. Die Aktie wurde danach stark verkauft. Die Umsatzziele für 2024 wurden am Finanzmarkt enttäuschend aufgenommen. Nach Einschätzung der Deutschen Bank lagen sie aber im Rahmen der Erwartungen. Der Ausblick auf die Gewinnmargen wurde zudem als nicht neu bewertet.

Am Donnerstag im Frühhandel notierten die ams-Titel an der Züricher Börse mit plus 0,32 Prozent bei 12,39 Franken.

Analysierendes Institut Deutsche Bank

ISIN AT0000A18XM4 WEB https://ams-osram.com/

