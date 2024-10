Erneut haben die Analysten der Baader Bank ihre Kaufempfehlung "Buy" für die Aktien von Andritz in ihrem "Top-Picks"-Report bestätigt. Auch das Kursziel von 83,0 Euro wurde vom zuständigen Experten Peter Rothenaicher beibehalten. Seiner Meinung nach seien die Titel derzeit massiv unterbewertet. Zum Vergleich: Die Aktie war am Dienstag an der Wiener Börse bei 63,55 Euro aus dem Handel gegangen.

Hauptursache für die schwache Nachfrage nach dem Wertpapier kommen von Bedenken über die Konjunkturlage und dem aufgeschobenen Paracel-Projekt. Dies sei angesichts der Resilienz des Geschäfts vom heimischen Unternehmen nicht gerechtfertigt, so der Baader-Experte. Rothenaicher hob hier unter anderem die gute Nachfrage nach nachhaltigen Lösungen hervor. Aber auch die Kostenflexibilität und das Service-Geschäft stützten.

Beim Gewinn je Aktie erwartet die Baader Bank 5,31 Euro für 2024. In den beiden Folgejahren sollen die Erträge dann auf 5,70 bzw. 6,49 Euro anschwellen. Ferner soll für 2024 eine Dividende von 2,70 Euro je Papier ausgeschüttet werden. Für 2025 und 2026 werden nach den derzeitigen Prognosen 3,00 bzw. 3,50 Euro ausbezahlt.

Analysierendes Institut Baader Bank

ISIN AT0000730007 WEB http://www.andritz.com

